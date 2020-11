A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta terça-feira que deteve em Resende três cidadãos por violação de confinamento obrigatório por causa das medidas em vigor devido à pandemia de Covid-19.

“O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, deteve dois homens de 17 e 21 anos e uma mulher de 43 anos, por violação ao dever de confinamento obrigatório, na localidade de Resende”, afirmou a GNR num comunicado.

Segundo a nota de imprensa, “os detidos, já referenciados pelo incumprimento do confinamento obrigatório no domicílio, decretado pela Autoridade de Saúde Pública devido à Covid-19, foram intercetados quando se encontravam prestes a entrar no interior de um estabelecimento comercial”.

“Depois de reunidas todas as condições de segurança, foram encaminhados para a sua residência”, informa o comunicado.

Os três cidadãos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego, no distrito de Viseu.

