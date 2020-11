A seleção do Uruguai registou esta quarta-feira mais sete casos positivos do novo coronavírus, incluindo os futebolistas Diego Rossi e Alexis Rolín e o médico da equipa, horas depois da derrota com o Brasil (2-0), na qualificação para o Mundial2022.

Os dois jogadores foram suplentes não utilizados no encontro da quarta jornada da fase de qualificação da zona sul-americana, em Montevideu, enquanto o avançado Darwin Nuñez, do Benfica, esteve a tempo inteiro na partida e passou a última semana e meia integrado nos trabalhos da seleção uruguaia.

A AUF adiantou que todos os sete infetados estão sem sintomas e encontram-se bem de saúde.

Antes do duelo com o Brasil, a equipa Óscar Tabárez já tinha perdido a contribuição Luis Suárez, Matías Viña e Rodrigo Muñoz, por terem igualmente apresentado um teste com resultado positivo.

Na qualificação sul-americana para o próximo Campeonato do Mundo, que irá decorrer no Qatar, o Uruguai ocupa o quinto lugar, com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas).

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.