Não é habitual acontecer, mas sobre este assunto o ministro do Ensino Superior e o presidente do principal sindicato do setor têm opiniões alinhadas: fechar universidades é uma má ideia e não resolve os problemas da pandemia. As declarações de Manuel Heitor e Gonçalo Leite Velho surgem depois de ter sido avançado que o Governo estaria a ponderar a mudança para o ensino à distância de universidades e politécnicos. A notícia foi dada pelo Presidente da República aos partidos, com quem se tem estado a reunir em Belém.

Em jeito de recado ao chefe de Estado, Manuel Heitor afirmou que confinar as instituições “não resolve a situação” pandémica, reiterando que os números são bem claros: os estabelecimentos de ensino superior são todos “de alta segurança”. As declarações foram feitas à RTP.

As instituições de ensino superior são certamente hoje das instituições mais seguras, e os números são bem claros: na Covilhã, em Coimbra, Aveiro, no Porto, no Minho, Lisboa, Évora, em todas veem-se ambientes de alta segurança e os números assim o confirmam”, disse o titular da pasta do Ensino Superior.

Manuel Heitor acrescentou ainda que se sabe que “os períodos de contágio que não estão dentro das instituições, não é confinar as instituições de ensino superior que resolve”.

Esta terça-feira, durante as reuniões com os partidos em Belém (que prosseguem esta quarta-feira), Marcelo Rebelo de Sousa informou os deputados de que essa era uma possibilidade que o Governo tinha em cima da mesa. Foi isso mesmo que disse o deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, ao Observador, no final da reunião, afirmando que o fecho de universidades e politécnicos era uma hipótese em cima da mesa.

O plano, que passa também por escalonar os concelhos em função do grau de risco e aplicar medidas mais restritivas de forma proporcional, não está ainda fechado.

Manuel Heitor parece assim alinhado com o Presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, Gonçalo Leite Velho, que esta manhã admitiu, em entrevista à Rádio Observador, ver com “estranheza” esta intenção do Governo. “Não conhecemos nenhum estudo que indicie a questão do aumento dos contágios dentro do ambiente universitário. Antes pelo contrário”, referiu o sindicalista.

Em declarações à Rádio Observador, o presidente assegura que os “professores estão a fazer aquilo que lhes compete”, que é manter o ensino presencial, e que não há nenhum estudo que indicie o aumento de infeções dentro do ambiente universitário.

Gonçalo Leite Velho afirma que os professores estão também preocupados com a saúde pública, mas sobretudo com a qualidade do ensino e garante que este primeiro semestre tem corrido bem.

