(Em atualização)

O depoimento de José Luís Cristóvão, informático da Procuradoria-Geral da República (PGR) — uma das entidades alegadamente hackeadas pelo arguido Rui Pinto —, foi interrompido devido à existência de novas provas que agora deverão ser analisadas quer pelo Ministério Público (MP) quer pela defesa. É que, durante o seu breve depoimento, a testemunha mencionou um relatório da VisionWare, uma empresa que prestava apoio informático à PGR, que continha os registos de acesso aos sistemas supostamente feitos pelo arguido.

Nem a procuradora Marta Viegas tinha conhecimento deste relatório e, por isso, pediu dez dias para o analisar — à semelhança do que os advogados de Rui Pinto também fizeram. Assim, só depois de analisar as novas provas é que poderá continuar a inquirição, marcada agora para dia 2 de dezembro.

Antes de ver o seu depoimento interrompido, naquela que é a 24.ª sessão do julgamento do Football Leaks, José Luís Cristóvão ainda revelou que não deu “conta” do alegado ataque de Rui Pinto, o qual só tomou conhecimento através da Polícia Judiciária. A testemunha contou ainda que a suposta intrusão terá ocorrido durante as suas férias. “Não sei se foi coincidência ou não, estive um mês fora. Tiro sempre férias nessa altura, três semanas em novembro. Na altura estava ausente”, explicou, adiantando que se não tivesse de férias provavelmente “teria notado” o ataque.

O julgamento prossegue durante tarde com a audição de Tiago de Almeida, Joana Boaventura Martins, Filipa Cotta Salgado, Maria João Domingos, Catarina Medeiros e Nuno Ribeiro, testemunhas dos assistentes ligados à PLMJ.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.