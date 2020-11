Isabel dos Santos, a viúva, caminhou sozinha atrás do caixão, levado em ombros pela nave da catedral por funcionários de uma agência funerária ao som de um belíssimo Ave Maria entoado por um coro gregoriano. Nos bancos da frente esperavam-na os quatro filhos, a sogra e dois cunhados. As filmagens não permitem identificar se Tatiana Kukanova, a mãe da que foi considerada a mulher mais rica de África e que vive em Londres, estava em Westminster, mas uma coisa é certa: a filha mais velha do ex-Presidente de Angola não contou com a presença do pai no Reino Unido, que também não esteve nos outros dois países.

José Eduardo dos Santos enviou uma mensagem formal de pêsames referida em Kinshasa (com o mestre de cerimónias a enganar-se numa primeira vez, chamando-lhe João dos Santos, Presidente de Angola) e reproduzida depois pela Zap, a operadora de televisão privada dominada por Isabel dos Santos (com 70%, tendo a NOS 30%) que emite para Angola e Moçambique e tem vários canais como o Zap Viva (onde foi feita a transmissão via YouTube “para todo o globo”, como disse o locutor — esta terça-feira à noite o vídeo contava com 21.894 visualizações). O texto foi apresentado juntamente com as condolências enviadas pelo Presidente da Guiné-Bissau, as do Presidente da República do Congo ou as do primeiro-ministro de Cabo-Verde, depois da intervenção gravada do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, país natal de Sindika Dokolo.

O pai de Isabel dos Santos escreveu em francês, dirigindo-se à “Mme [senhora] Hanne Dokolo” (a mãe do genro) e a “MME [assim mesmo, em maiúsculas] Isabel dos Santos Dokolo”. Começou por dizer que recebeu com “grande surpresa” a notícia da morte do “Dr Sindika Dokolo”, para depois acrescentar: “Trata-se de uma perda irreparável para a família e para todos nós. Foi um filho exemplar, um pai amoroso que sabia educar os seus filhos e também um marido exemplar”. José Eduardo dos Santos refere-o ainda como “homem culto e um grande patriota”, pelo que o “Congo perde um dos seus filhos mais ilustres”. E termina: “Apresento à minha família em luto as minhas condolências. Que o seu corpo repouse em paz”. No fim, assina: “Presidente José Eduardo dos Santos”.

Foi a primeira vez que José Eduardo dos Santos se manifestou publicamente sobre a morte do genro. A 30 de outubro colocou apenas uma fotografia de Sindika na sua página do Facebook e no dia seguinte, perante as centenas mensagens com os pêsames, publicou uma foto sua em Barcelona, ao lado de Sissoco Embaló, o Presidente da Guiné-Bissau, que o visitou, com um “muito obrigada”.