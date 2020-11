Durante um tempo de paragem obrigatória, o mundo estacionou. Ficámos em modo pausa, recolhidos em casa. Uma pandemia, que parece retirada de um qualquer filme de ficção científica, assolou mesmo a Terra. Durante meses, só vivemos focados neste tema e na forma como este modificou o modo de vida na terra. Agora, alguns meses passados, é altura de fazer uma análise.

Qual foi o impacto que esta pandemia teve em cada um dos elementos essenciais da Terra: Oceanos, Terra, Ar? Queremos fazer um balanço e perceber quais os próximos passos a dar num futuro próximo. Queremos descobrir qual o papel das empresas em relação a este tema, e de que forma a pandemia também veio alterar esta dinâmica. O que pode mudar? Quais as estratégias a implementar? Falamos de ambiente, mas essencialmente de futuro e de que forma a posição corporativa das empresas pode influenciar.

Hoje, dia 18 de novembro, debatemos sobre este tema, a partir das 18:30h, aqui no site do Observador. João Miguel Santos, host da Rádio Observador, é o moderador desta conversa, que conta como oradores António Costa Silva, CEO da Partex; Helena Freitas, coordenadora do Centre for Functional Ecology e professora na Universidade de Coimbra; e Miguel Coleta, diretor de sustentabilidade da Philip Morris International.

Junte-se a nós!

