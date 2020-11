O Volt Portugal defendeu esta quarta-feira reformas ao Mecanismo Europeu de Estabilidade para assegurar que decisões europeias são tomadas através de maioria qualificada, depois da Hungria e Polónia terem bloqueado a aprovação do orçamento plurianual da União Europeia.

A nota enviada às redações surge no seguimento do veto da Hungria e Polónia, no passado dia 16, ao orçamento plurianual da União Europeia, para o qual era necessária a unanimidade, por não concordarem com o mecanismo que condiciona o acesso aos fundos comunitários ao respeito pelo Estado de direito.

A posição adotada pela Polónia e pela Hungria constitui uma clara afronta às normas do Estado de direito e, mais importante ainda, impede a UE de disponibilizar fundos aos países e cidadãos que mais precisam”, pode ler-se no comunicado do partido, que conta com um eurodeputado eleito pelo Volt Alemanha, Damian Boeselager.

Assim, o Volt Portugal “reitera a necessidade de reformar o Mecanismo Europeu de Estabilidade (“MEE”) e assegurar que as decisões são tomadas por maioria qualificada”, uma vez que “as decisões por unanimidade representam um entrave ao progresso e à democracia e não se enquadram nos valores europeus”.

Na rede social Twitter, o eurodeputado alemão do partido pan-europeu e federalista defendeu ainda que “com esta decisão a Hungria e a Polónia estão a manter os cidadãos da UE que mais necessitam reféns”, considerando necessário “reformar a UE, para que a Europa não tropece na sua configuração”.

With their decision on the recovery, Hungary & Poland are holding the EU citizens needing it the most hostage.

But on a different scale this happens all the time. Single countries veto progress.

We need to reform the EU, such that Europe does not stumble over it’s setup.

— Damian Boeselager (@d_boeselager) November 16, 2020