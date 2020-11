Cerca das 04h50 da manhã da última sexta-feira (13), um grupo de amigos circulava na A1, junto ao nó de Avintes, em Vila Nova Gaia, quando, na faixa da esquerda, se aproxima um outro veículo — o homem sentado no banco traseiro abre o vidro e aponta uma caçadeira. O resto ficou registado em vídeo.

As vítimas já terão formalizado queixa e a PSP está a investigar o caso, noticiou o JN, acrescentando que a PJ acredita que os atacantes sejam três jovens envolvidos em furtos na zona do Grande Porto.

Através da câmara instalada no veículo, o grupo conseguiu filmar todos os momentos de pânico. Após terem mostrado a arma de fogo, os atacantes fizeram sinal para que as vítimas parassem. De seguida, os atacantes fizeram uma ultrapassagem, travando à frente do carro onde seguiam os amigos — que iam a caminho do trabalho.

Num primeiro momento, o condutor diminui a velocidade, mas um dos ocupantes sugere-lhe que não o faça — e foi o que aconteceu, quando conseguiu contornar os atacantes e acelerar. A fuga só termina quando o condutor entra num dos nós de acesso à A1, em sentido contrário.

Após os momentos de maior tensão, é percetível o pânico dos ocupantes da viatura.