O Metropolitano de Lisboa vai avançar com o contrato para a compra de 14 unidades triplas e novo sistema de sinalização nove meses depois de uma providência cautelar colocada por um dos concorrentes afastados ter suspendido o resultado do concurso.

Em comunicado, a empresa pública refere que o Tribunal Administrativo de Lisboa declarou extinta a instância relativa aos processos colocados pelo agrupamento Thales/CRRC Tangshan que desistiu da ação de impugnação que paralisou o concurso. Sendo assim, o Metro “dará de imediato sequência ao contrato, assinado a 8 de fevereiro último, relativo à aquisição de um novo sistema de sinalização ferroviária e à aquisição de 14 novas unidades triplas (42 carruagens), celebrado com Agrupamento Stadler Rail Valencia, S.A.U./ Siemens Mobility Unipessoal, Lda, pelo valor de 114,5 milhões de euros, fazendo a sua submissão a visto prévio do Tribunal de Contas”.

Em causa está o fornecimento de novos sistemas CBTC que vão substituir equipamento da década de 1970 já “obsoleto” permitindo ainda um controlo contínuo do movimento dos comboios e uma maior frequência e regularidade do transporte com segurança acrescida, refere a empresa.

As novas carruagens começarão a ser entregues no segundo trimestre de 2022, estando prevista que a última unidade tripla chegue no final do ano seguinte.

A ação judicial entrou a 12 de fevereiro, tendo determinado a suspensão automática dos efeitos de adjudicação ao consórcio vencedor. O Metropolitano contestou os processos, defendendo a legalidade do concurso, mas ainda a suspensão manteve-se por nove meses, tendo caído após desistência. Estes atrasos têm sido aliás comuns nos concursos lançados por empresas públicas de transportes, como foi o caso da aquisição de 22 automotoras pela CP para o serviço regional. Os dois contratos estão agora dependentes do visto do Tribunal de Contas para produzir efeitos.

Este concurso, cujo contrato foi assinado em outubro, foi igualmente vencido pelo fabricante suíço Stadler. O responsável pela unidade espanhola da empresa, Iñigo Parra, reconheceu que estas impugnações e demoras na concretização dos resultados do concurso não são um exclusivo de Portugal, ocorrendo em outros países onde a empresa opera.

Vencedora de dois concursos, a suíça Stadler estuda presença mais forte em Portugal

Com dois concursos ganhos em Portugal, um dos quais em parceria com a Siemens, a Stadler está a analisar o reforço da presença no mercado nacional de olho ainda nos concursos para compras de mais material circulante que foram anunciados para metros e CP. Num encontro com jornalistas realizado em Lisboa esta terça-feira, o presidente da Stadler-Rail Espanha afirmou que a empresa está a olhar para o país de muitos pontos de vista. Sem se comprometer com uma presença industrial, o responsável adianta que há contactos com várias empresas portuguesas, sobretudo no setor das tecnologias de informação, para o estabelecimento de parcerias.

A Stadler já está a estudar o mercado português há quatro anos e apesar de valorizar o novo programa de investimentos anunciado para o setor ferroviário — e que inclui o maior concurso para renovação de material circulante já realizado em Portugal, Iñigo Parra sublinha que a empresa não toma decisões com base em apenas um fator. “Somos uma empresa séria, não vimos aqui para posições one shot. Vamos estudar detalhadamente todos os planos que existem”.

A Stadler tem unidades vários países europeus, incluindo em Valência, mas ainda não há uma decisão sobre onde serão fabricados e montados os 22 novos comboios para a CP. O concurso valorizava a incorporação nacional, mas segundo explicou Iñigo Parra, não foi apresentada nenhuma proposta vinculativa quanto à participação de empresas portuguesas no projeto.