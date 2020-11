Os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, em Lisboa, têm suspensas todas as cirurgias não urgentes que envolvam internamentos, nomeadamente atividade cirúrgica, no âmbito do alargamento da capacidade de resposta à pandemia de Covid-19.

Em declarações à TSF, o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Daniel Ferro, disse que esta suspensão pode demorar três semanas ou dois meses, dependendo da evolução da situação.

“O ritmo da infeção, as necessidades que decorrem da infeção é uma dinâmica que depende não apenas dos sistemas de saúde, mas da atitude da população face à pandemia”, disse.

Não podemos ter qualquer previsão se é uma situação que vai demorar três semanas ou dois meses”, frisou.

De acordo com a circular interna, “deverão ser desde já revistas as programações já efetuadas e adaptadas as planificações que doravante sejam realizadas”.

A administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte acrescenta que “deverá manter-se a atividade de ambulatório, incluindo cirurgia de ambulatório, consultas e hospitais de dia”.

A decisão foi tomada no âmbito do plano de contingência deste centro hospitalar para fazer face à necessidade crescente de vagas para internamento de doentes Covid-19.

O conselho de administração sublinha que está a dar sequência a orientações da tutela dirigidas à mobilização global dos recursos do Serviço Nacional de Saúde.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.632 pessoas dos 236.015 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.