Covid-19. Portugal bate novo recorde de casos e de internados em cuidados intensivos

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, registaram-se nesta quinta-feira 69 óbitos e 6.994 novos casos (um novo máximo diário em número de casos). Isto significa que, desde o início da pandemia, a doença já atingiu um total de 243.009 pessoas e matou 3.701 doentes. Ao mesmo tempo, mais 4.222 pessoas recuperaram da infeção nas últimas 24 horas, elevando o total de recuperados para 157.924. No final, feitas as contas, há atualmente 81.384 casos ativos de Covid-19 no país.