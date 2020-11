O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou esta quinta-feira para as consequências a longo prazo do impacto da pandemia provocada pelo novo coronavírus na educação, nutrição e bem-estar de crianças e adolescentes.

“Durante toda a pandemia da Covid-19, tem havido um mito persistente de que as crianças quase não são afetadas pela doença. Nada poderia estar mais longe da verdade”, disse Henrietta Fore, diretora executiva do Unicef.

O relatório, divulgado por ocasião do Dia Mundial da Criança da Unicef, que se assinala na sexta-feira, concluiu que em 87 países “com dados desagregados por idade”, as crianças e adolescentes “representavam uma em cada nove infeções por Covid-19″, ou seja, 11% dos 25,7 milhões de infetados, registados naqueles países.

Embora as crianças possam ficar doentes e espalhar a doença, essa é apenas a ponta do iceberg da pandemia. Interrupções em serviços essenciais e taxas de pobreza crescentes representam a maior ameaça para as crianças”.