A Câmara de Vizela, no distrito de Braga, vai assegurar a realização de testes rápidos aos alunos das escolas do concelho que terminem o cumprimento do isolamento profilático, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

Segundo uma nota camarária, a decisão foi tomada após uma reunião realizada entre o presidente da Câmara, a Delegada de Saúde e os presidentes dos agrupamentos de escolas do concelho, com o objetivo de avaliar as regras e planos de contingência, com as diretrizes de atuação das escolas no âmbito da ocorrência de casos positivos em contexto escolar.

Assim, e tendo em atenção que, de acordo com as regras de exigência de um teste Covid negativo aos alunos que regressam às escolas após vigilância ativa e isolamento profilático, e atendendo às dificuldades de resposta atempada para a realização desses testes, a Câmara Municipal de Vizela irá assegurar a realização de testes antigénio aos alunos que terminem o cumprimento do isolamento profilático”, refere a mesma nota.

De acordo com a autarquia, estes testes, que se destinam a assegurar o regresso em segurança dos alunos às escolas, começarão a ser realizados na sexta-feira na Casa da Cultura, por equipas de profissionais de saúde. A Câmara esclarece ainda que os alunos, acompanhados pelos pais, apenas se devem deslocar ao local para a realização do teste depois de contactados e notificados pela respetiva escola e/ou agrupamento.

De relembrar que a Câmara de Vizela criou uma equipa de emergência de testes Covid-19, para a realização dos testes antigénio, que começaram a ser realizados esta semana, numa unidade de rastreio móvel. Segundo a autarquia, esta equipa constituída por profissionais de saúde, está disponível para realizar testes em caso de necessidade, nas escolas, Unidades de Saúde Familiar, Instituições Particulares de Solidariedade Social, bombeiros locais e comércio local. Estes testes serão também utilizados no caso do surgimento de eventuais surtos.