O novo decreto do estado de emergência prevê que as medidas a “adotar” possam “ser calibradas em função do grau de risco de cada município”. Para este efeito, os municípios podem “ser agrupados de acordo com os dados e avaliação das autoridades competentes, incluindo a proibição de circulação na via pública durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana, bem como a interdição das deslocações que não sejam justificadas”.

O novo decreto passa também a incluir a possibilidade de “confinamento compulsivo” em unidades de saúde ou noutro local definido pelas autoridades “na medida do estritamente necessário e de forma proporcional”.

O documento acrescenta igualmente a possibilidade de requisitar quartéis e estabelecimentos das Forças Armadas para servir de hospitais de campanha: “Podem igualmente ser mobilizados os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde das Forças Armadas e de Segurança no apoio e reforço do Serviço Nacional de Saúde.”

Os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde também deixam de poder ser dispensados, já que, segundo o novo decreto “pode ser limitada a possibilidade de cessação dos vínculos laborais dos trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no SNS”.

Outra das novidades do decreto é que prevê passa a prever o “encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao respetivo regime ou horário de funcionamento”. Neste caso, a medida pretende dar cobertura legal à decisão do Governo de fechar grandes superfícies comerciais (mesmo que decida voltar a abrir os restaurantes).

O decreto que acaba de ser enviado para a Assembleia da República vai ser debatido e votado a partir das 09h00 desta sexta-feira no hemiciclo. O Governo irá realizar o Conselho de Ministros que vai decidir as medidas — ao contrário do que pediu o CDS, por exemplo — só depois da aprovação do estado de emergência, também na sexta-feira, da parte da tarde. Como o encontro acabará, previsivelmente, tarde, o Executivo — que foi criticado publicamente por ter feito o briefing de 7 de novembro após a meia-noite — só apresentará as medidas no sábado de manhã.

