(Artigo em atualização)

O ex-ministro da Defesa afirmou esta quinta-feira que o caso “Tancos era muito mais do que a investigação criminal”, mas uma “questão de soberania de estado e de segurança de um povo”. Azeredo Lopes, que é acusado de durante quatro meses ter sabido que a Polícia Judiciária Militar (PJM) investigava o crime paralelamente à PJ civil, afirma mesmo que o furto nos Paióis Nacionais de Tancos não foi “um assalto galático” e que havendo um informador “não seria uma questão particularmente difícil”.

Para o ex-governante, era importante perceber o que aconteceu em junho de 2017 de uma forma mais ampla, fazendo um “diagnóstico severo dos estado dos paióis e a facilidade com que podiam ser assaltados”. Já do ponto de vista da investigação, disse, “era apanhar os responsáveis”.

“A perceção que havia é que não era um assalto galáctico, havia a ideia de um informador, se ele sabe que pode haver um assalto, não deve ser uma questão particularmente difícil”, afirmou.

Já na sessão anterior o ex-ministro tinha dito que quando lhe explicaram que o armamento não era assim tão letal, que ficou mais tranquilo em relação ao assalto propriamente dito.

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes é acusado de quatro crimes: denegação de justiça e prevaricação, favorecimento pessoal por funcionário (em coautoria) e um crime de abuso de poderes e um de denegação da justiça

O Ministério Público acusa Azeredo Lopes de ter sido informado de que a PJM estaria a fazer uma investigação paralela à da PJ. Diz mesmo que recebeu em casa o então diretor da PJM, Luís Vieira, a 3 de julho e a 22 de julho. Em agosto recebeu-o no seu gabinete com um parecer, segundo o Ministério Público, de Rui Pereira. Vieira contou-lhe do suspeito que tinha assaltado Tancos e que estava a negociar com ele a entrega do material, cuja condição imposta era não ser penalizado e não ser sequer identificado. Ficou ciente da colaboração da PJM e da GNR e nunca comunicou tal facto à Procuradoria Geral da República.

O ex-ministro já recusou, tanto em instrução como agora em tribunal, ter recebido em casa o coronel de quem “nem tinha o número de telemóvel”. Recebeu-o sim à porta de casa a 3 de julho, um dia antes de Marcelo Rebelo de Sousa visitar os Paióis Nacionais de Tancos. Recusa o encontro de 22 de julho e confirma o de 4 de agosto aconteceu no seu gabinete. Mais uma vez para Vieira lhe manifestar o seu descontentamento relativamente à atribuição da direção da investigação à PJ civil.