Porque é que já temos o pico da segunda vaga à vista?

Em outubro, Carlos Antunes explicou ao Observador que o pico da segunda vaga era ainda indefinido. Os gráficos de novos casos de infeção pelo novo coronavírus estavam “a apontar para o céu”. “Há uma grande incerteza, pode ser desde meados de novembro até finais de dezembro. Isto tendo em conta os dados atuais, porque como o R(t) vai evoluir, o que isto vai significar é que o pico vai-se dar no infinito, ou seja, ficamos sem saber quando é que se vai dar, deixou de estar definido”, disse na altura o especialista.

Agora, o investigador já tem uma previsão mais concreta: o pico vai acontecer algures entre 25 e 30 de novembro e até pode ocorrer mais cedo, dependendo dos números de novos casos que se verificarem até sábado.

Nós estamos com o pico à vista porque o número de novos casos diários está a diminuir e a convergir para zero. O próprio R(t) [número de pessoas que um infetado tem capacidade para contagiar] também tem paulatinamente vindo a convergir para 1.0, o que é sinal de estarmos a chegar a um ponto de inflexão, em que se alcança um planalto e um pico”, descreveu.

Isso já é resultado das medidas de restrição anunciadas em novembro?

Sim e não. Segundo Carlos Antunes, a diminuição da taxa de incidência da Covid-19 “já se verificava desde 27 de outubro”, cerca de duas semanas depois de o governo ter anunciado oito medidas de contenção. As medidas previam a entrada em estado de calamidade, a proibição de ajuntamentos com mais de cinco pessoas, a limitação de grandes eventos familiares a um máximo de 50 participantes, o cancelamento das festas académicas, o reforço de ações de fiscalização, o agravamento das coimas a quem não cumprir as regras e a recomendação — e depois obrigatoriedade — do uso de máscara comunitária na via pública.

Ou seja, a diminuição da taxa de incidência da Covid-19 começou a acontecer muito antes das medidas mais apertadas de restrição delineadas pelo governo e postas em andamento a 9 de novembro. Aliás, os especialistas acreditam que o impacto dessas novas regras — como o recolhimento obrigatório nos concelhos com risco mais elevado de transmissão — “só começarão a ter efeito ao longo desta semana”. “Os números de ontem e de hoje poderão já ser reflexo dessas medidas”, diz Carlos Antunes

Ainda assim, o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa acredita que “as medidas vêm no bom sentido porque vão acentuar e reforçar a tendência de diminuição”: “O comportamento das pessoas e a utilização de máscara já estavam a surtir efeito. Há uma atenuação no aumento dos casos, que começa a desacelerar. Mas reforçando as medidas de proteção e de mitigação, essa redução da aceleração intensifica-se até chegarmos a um ponto em que os casos já não vão aumentar diariamente”.

Já podemos relaxar as medidas de restrição?

Não, não podemos. “Se confirmarmos esta semana que não temos números exagerados até sábado, o cenário de poder ocorrer o pico nos próximos sete dias é maior. Se os casos até sábado continuarem a aumentar progressivamente acima dos sete mil casos, mesmo que numa taxa mais baixa, o pico pode ser mais tarde”, antecipa Carlos Antunes.

Segundo o especialista, a continuidade das medidas que limitem os contactos sociais — seja o recolhimento obrigatório a partir das 13h ao fim de semana ou outras iniciativas que surtam o mesmo efeito — é essencial para que o aumento do número de novos casos reportados diariamente comece a atenuar e, a certa altura, a métrica comece mesmo a diminuir. “Prolongando o estado de emergência, estamos no sentido de achatar a curva”, descreve Carlos Antunes. Mas tudo depende “do comportamento das pessoas” e “do que acontecer nos próximos dias”.

Neste momento, a média de novos casos nos últimos sete dias é de 5.800 notificações por dia. Se essa tendência se verificar, “entramos numa estabilização”. “Isso confirma aquilo que nós temos observado tanto no indicador do R(t), quer na taxa média de novos casos diários: estão a estabilizar e estão a indicar uma convergência para a ocorrência do pico”, explica. Mas este é um equilíbrio sensível: se ultrapassarmos a média de sete mil casos notificados, o pico atrasa-se uma a duas semanas.

Ou seja, temos 5.800 casos de contágio por dia?

Não. O que Carlos Antunes explica é que essa é a média de novos casos nos últimos sete dias diagnosticados pelas autoridades de saúde, confirmados através da testagem. Na verdade, o número de contágio que ocorre diariamente é muito maior: “Estimamos que estejam a ocorrer 6.200 contágios por dia”, avança o investigador. Ou seja, há 400 casos de infeção que não estão a ser detetados pelas autoridades de saúde, continuam a circular e a transmitir o vírus.

No entanto, essa diferença já foi de 800 casos, o que significa que “a própria estratégia de fazer mais testes” está a resultar.

Quando detetarmos o mesmo número de contágios, temos capacidade de começar a reduzir a transmissão do vírus. Precisamos de duas estratégias: contabilizar mais rapidamente o número de contágios que está a ocorrer e travar o avanço do contágio através da diminuição dos contactos entre as pessoas”.

Para saber quantas pessoas estão efetivamente a ser contagiadas diariamente pelo novo coronavírus, os especialistas utilizam um processo chamado nowcasting. Aos epidemiologistas não interessa tanto saber quando é que um novo caso é identificado, mas sim quando é que a pessoa foi efetivamente infetada. Por isso, corrigem os dados e aquele caso passa a constar no dia do início de sintomas.

É essa a lógica do gráfico de barras incorporado nos boletins diários publicados diariamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS): as barras mais escuras sinalizam a data de diagnóstico dos novos casos diários e as baras mais claras referem-se à data do início de sintomas — o indicador que realmente importa para saber como está efetivamente a situação epidemiológica do país.