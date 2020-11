(Em atualização)

O diretor de informática da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garantiu em tribunal que o sistema “era bastante resiliente” a ataques como o levado a cabo alegadamente por Rui Pinto. Só que Hugo Freitas explicou que não podia controlar o fator humano, nomeadamente as passwords escolhidas pelos utilizadores.

O fator humano é indissociável da segurança. Posso criar um sistema que obriga a ter uma password com 12 caracteres e caracteres especiais, mas se o Dr. escolher ‘amorzinho123!’ temos um problema. É uma das passwords mais utilizadas da federação”, afirmou.

Advogado não sabe se foi hackeado por Rui Pinto e “aproveita” para perguntar à Procuradora

Quando a Procuradora da República lhe perguntou se tinha noção que o seu computador tinha sido acedido ilegalmente, o ex-advogado da PLMJ Pedro Melo respondeu prontamente: “Não tive. Aliás até lhe aproveito para perguntar se esse acesso teve lugar ou não“. Só que a magistrada não podia dar uma resposta concreta. “É o que estamos a tentar provar”, explicou, ressalvando a sua caixa de email não tinha sido umas das que fora encontrada nos dispositivos apreendidos a Rui Pinto.

O advogado explicou que tinha ficado “com a ideia” de que não tinha sido um dos alvos do alegado hacker já que, em 2018, depois que, na altura, questionou a equipa que estava a analisar os efeitos do alegado ataque à sociedade de advogados PLMJ e “não souberam responder”. A procuradora explicou-lhe depois que o técnico de informática da PLMJ, que pode explicar se o computador de Pedro Melo foi ou não um dos acedidos, ainda não tinha sido ouvido no julgamento do Football Leaks.

Ainda assim, o advogado detalhou que tinha no seu computador “assuntos relacionados com o património” e com a sua “família”, mas também contratos relacionados com a sua profissão. “Hoje temos praticamente tudo em documentos informáticos”, lembrou, acrescentando que não se apercebeu que “tenham sido publicados documentos” seus. Questionado pela Procuradora da República sobre se tinha no seu computador documentos relacionados com os universo Football ou Luanda Leaks, Pedro Melo negou.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.