Os visitantes em Macau gastaram no terceiro trimestre no ano, excluindo despesas em atividade de jogo em casino, menos 93,3% em relação ao período homólogo do ano anterior, de acordo com dados oficiais esta quinta-feira divulgados.

Macau, que no ano passado recebeu cerca de 40 milhões de turistas, acolheu nos primeiros nove meses deste ano 4.019.104 visitantes, menos 86,7%, face ao período homólogo de 2019.

Segundo as autoridades, no terceiro trimestre de 2020, “a despesa per capita dos visitantes foi de 1.349 patacas [142 euros] no terceiro trimestre do corrente ano, decrescendo 12,0%, em termos anuais”.

Relativamente ao tipo de despesas, os visitantes despenderam essencialmente em compras (66,9% do total), alimentação (15,8%) e alojamento (13,9%), no terceiro trimestre deste ano”, lê-se no comunicado.

Após a reabertura dos vistos individuais e de grupo da China continental para o território em 23 de setembro, suspensos desde o início da pandemia, o número de visitantes na capital mundial do jogo tem subido gradualmente, ainda que de forma lenta e muito abaixo de uma média de cerca de três milhões de visitantes registada por mês em 2019.

Macau registou em meados de novembro uma média diária de turistas que ultrapassou os 20.600 e durante a primeira semana do mês a ocupação hoteleira chegou a atingir 45%, uma ligeira melhoria em relação a outubro.

Os dados que foram divulgados na quarta-feira, após a realização do Conselho para o Desenvolvimento Turístico, demonstram que “até meados de novembro, a média diária ultrapassou os 20.600 turistas, sendo que em 06 de novembro se registou o número mais elevado com 25.444 visitantes”.

Na primeira semana de novembro, segundo os dados fornecidos às autoridades pelos estabelecimentos hoteleiros, a taxa de ocupação média nos hotéis foi entre 33 e 45%.

Estes dados representam uma ligeira melhoria em comparação com a média diária de cerca de 19.000 visitantes e de 38,1% de taxa de ocupação hoteleira registada em outubro, mês que também já tinha registado “média diária de cerca de 19.000 visitantes, um aumento de 26% em comparação com a média diária de setembro”.

Macau, que registou 46 infetados, mas não tem nenhum caso ativo nem detetou qualquer surto local, foi dos primeiros territórios a sofrer o impacto da crise económica motivada pela pandemia da Covid-19.

As restrições fronteiriças e as medidas preventivas quase paralisaram a economia, cujo motor é o jogo e o turismo chinês, com os casinos a registarem prejuízos sem precedentes.