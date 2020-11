O que já se sabe do Congresso do PCP que se vai realizar em estado de emergência

Menos convidados, mas maior esforço de limpeza. A necessidade de organizar equipas de voluntários para a higienização do espaço são sinais dos tempos. O PCP conta com a experiência de rotinas semelhantes nos milhares de lugares sentados que teve que higienizar e distribuir pelo recinto da festa do Avante! e fará agora as “adaptações necessárias” consoante o espaço e materiais a higienizar.

Sobre eventuais alterações ao horário, fonte oficial do PCP recorda que este é aprovado no início do Congresso, tal como a ordem de trabalhos, segundo proposta do Comité Central que reunirá ainda no próximo fim de semana para fechar também estes dois pontos, mas avança que “será semelhante ao do último” Congresso, não se antevendo diferenças substanciais na condução dos trabalhos.

Já é conhecido também que Pavilhão Paz e Amizade apenas quem estará a dirigir os trabalhos terá mesa, sendo os delegados espalhados, sem mesas, “por toda a arena e nas bancadas com exceção de um setor”. A eliminação das mesas serve dois propósitos segundo a mesma fonte: diminuir as áreas com que os delegados contactam e aumentar o espaço disponível. No único setor das bancadas que não será ocupado por delegados estarão os jornalistas. Também aqui com novidades. Dentro do pavilhão onde decorre o Congresso apenas poderá estar um jornalista por cada órgão de comunicação social. Os restantes poderão estar numa tenda “colocada no exterior para responder às necessidades de trabalho dos profissionais”.

A edição desta quinta-feira do jornal Avante! traz já dois mapas do local onde se realizará o Congresso e a planta do pavilhão onde é possível ver assinalados os locais de entrada, saída, acreditação (de delegados e jornalistas), casas-de-banho, cafés e pontos de informação.

Na informação dada aos comunistas no jornal oficial do partido há também detalhes sobre as refeições. Cada organização receberá as senhas no dia de início dos trabalhos e existirá também o esquema “pegar e levar” na distribuição das refeições (à semelhança do sistema adotado no Avante! para reduzir aglomerações de pessoas nas esplanadas dos restaurantes). Já para a entrada de delegados no pavilhão, as portas abrirão às 9 horas de sexta-feira, com a primeira sessão agendada para as 10h30. Sábado e domingo o horário de entrada previsto para os delegados é às 8 horas.