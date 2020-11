Os passes de Lisboa e do Porto poderão vir a ser utilizados para percursos específicos realizados por táxis.

De acordo com o Jornal de Notícias, esta é uma proposta que consta de um relatório preliminar do grupo de trabalho criado pelo Governo para a modernização do setor e que ainda está a ser analisada.

Os táxis passariam a fazer trajetos específicos que não sejam realizados por autocarros, metro e comboio nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, no âmbito de “pacotes de serviços” que seriam pagos através do Lisboa Viva e do Andante. Outra das hipóteses é, de acordo com o jornal, que estes pacotes serem pagos com o cartão de refeição, que atualmente só pode ser utilizado em alguns restaurantes e estabelecimentos comerciais.

Outras propostas do grupo de trabalho passa pela mudança nas tarifas dos táxis, que não são alteradas desde 2013, e a contratação de viagens através de uma aplicação de telemóvel, em que o cliente poderá optar entre o valor fixo que surge na aplicação ou a utilização do taxímetro durante a viagem.