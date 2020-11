A Renault concebeu mais um protótipo de um pequeno SUV, com o qual conta para fortalecer o ataque ao mercado indiano. Denominado Kiger, tudo indica que passará à fabricação em série e, com os seus cerca de 4 metros de comprimento (similar a um Clio), ficará ligeiramente acima dos 3,6 metros do Renault Kwid, reforçando a gama de SUV fabricados localmente para o mercado doméstico.

Com uma estética feliz e a promessa de ser acessível, o Kiger irá juntar-se aos Triber, Duster e Kwid, formando um conjunto de quatro SUV com que o construtor francês quer conquistar o clientes indianos.

Maior do que o Kwid, o Kiger vai ser o 4º elemento do quarteto de ataque da Renault ao mercado indiano 7 fotos

Mas não só há uma certa tradição na Renault de utilizar os veículos que concebe para a China noutros mercados como, no caso do Kiger, os franceses admitem, à partida, que esse é o objectivo. Isto significa que nada impede que, em breve, o Kiger passe a ser produzido na China, passe a oferecer uma versão 100% eléctrica e depois passe a ser exportado para a Europa, como Renault ou como Dacia. Basicamente, repetindo a história do Kwid, quase 40 cm mais curto.

Para já, o Kiger ainda é um protótipo. Foi desenhado pelos estúdios que a marca francesa possui em França e na Índia, devidamente aprovado por Laurens van den Acker, o responsável por tudo o que que tem quatro rodas e o emblema do losango. Descubra aqui os segredos do novo SUV: