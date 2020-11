Gant, Luke Edward Hall e um fim de semana no campo

Inspirado pela paisagem campestre do interior de Inglaterra, com as suas de família e jardins, mas também no vestuário exuberante dos anos 70, o artista e designer londrino desenhou uma coleção cápsula para a Gant que está a tornar o cinzento novembro num mês bem mais colorido. Dos fatos em bombazine às malhas que trazem um toque vintage para dentro do armário deste outono, os clássicos do vestuário inglês surgem reinterpretados e capazes de ir ao encontro de todos os estilos. Em Portugal, a coleção está à venda apenas na loja online da marca. Os preços vão dos 119 aos 799 euros.

Alecrim, alecrim aos molhos com a Benamôr

A caminho do centenário, a Benamôr acaba de acrescentar um novo ingrediente às suas “receitas naturais de beleza”. É o alecrim e chega na forma de seis produtos, incluindo – exigência dos tempos – o primeiro desinfetante de mãos da marca. Conhecido por fazer bons temperos e pelo aroma, o alecrim é aqui utilizado pelas suas propriedades purificantes num sabonete, na versão gel duche e em três cremes nas icónicas bisnagas: para as mãos, para o corpo e também – outra estreia – para os pés. Alecrim aos molhos, a preços que variam entre os 5,90€ e os 15€.

Les Filles e Bastian, uma colaboração ilustrada

A loja multimarca criada por Joana Bernardo e Maria João Fialho aventurou-se em mais uma edição própria. Duas t-shirts, uma lavanda e uma branca, servem de tela ao artista e ilustrador Bastian, assinatura de Sebastião Sá da Bandeira. Ambos os lados partilham uma obsessão por flores, elemento adicionado aos desenhos de mãos. “Les Filles” é o que se lê em linguagem gestual. O modelo é unissexo e feito de algodão orgânico. Está à venda online e na loja física, em Lisboa. Custa 35 euros.

IKEA x Ben Gorham

O fundador da Byredo juntou-se à Ikea para criar uma linha de velas aromáticas que promete tornar acessível a alta perfumaria para a casa. São 13 ao todo, divididas em três grandes famílias: floral, amadeirada e fresca. Flor de pêssego e bambu ou figo e cipreste são duas das combinações criadas por Ben Gorham, numa coleção batizada de OSYNLIG, palavra sueca para invisível. Afinal, o objetivo é despertar emoções através dos aromas e “elevar a experiência de estar em casa”. Disponíveis em dois tamanhos (9€ e 22€), as velas são vendidas dentro de recipientes de cerâmica pintados nos mesmos tons dos ingredientes utilizados. Depois de a vela chegar ao fim, é só reutilizá-los como copos ou vasos.

Josefinas e a arte da tecelagem portuguesa

A marca já provou estar virada para o mundo — já apareceu nos pés de Meghan Markle, Chiara Ferragni e Olivia Palermo, entre outros –, mas também mostra que sabe valorizar as tradições portuguesas, para não falar, é claro, no calçado made in Portugal. O último lançamento da Josefinas, a coleção Weaving Couture, saiu diretamente de teares nacionais. Os fios são de lã, linho e algodão orgânico e, através desta técnica mecânica e manual, deram origem a cinco novos modelos de sabrinas. A coleção já está à venda e os preços são de 199 e 219 euros.

Colonia Futura da Acqua di Parma

A colónia da Acqua di Parma é um caso de longevidade. Lançada há mais de 100 anos, nasceu para celebrar a Itália banhada pelo sol, começou a ser borrifada nos fatos feitos por medida nos alfaiates de Roma, e os atores de Hollywood, rendidos ao Neorealismo, tornaram-na famosa na década de 50. Em mais de um século, nunca deixou de ser produzida, e continua a ser fonte de inspiração para novas criações com o selo da casa italiana. Como esta Colonia Futura, onde as preocupações ambientais da marca dão um passo em frente, desde logo no próprio frasco, em que a tampa de baquelite foi substituída por uma de plástico reciclado – e reciclável –, e o rótulo feito a partir de pedras em pó (uma inovação utilizada também na caixa e aproveitada de pedreiras de mármore). Com 99% de ingredientes naturais, a nova colónia é “uma declaração de amor à natureza” e junta os chamados “frutos de ouro” da Colonia original – limão, laranja e bergamota da Calábria – à alfazema, ao vetiver, à pimenta rosa e à sálvia. O preço? 55,80€.

