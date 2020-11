Uma “jornalista cidadã” chinesa, que durante 2020 cobriu o surto de Covid-19 em Wuhan, enfrenta agora uma pena de cinco anos de prisão, escreve a CNN. Zhang Zhan, ex-advogada de 37 anos, está detida desde maio e é acusada pelas autoridades chinesas de “provocar problemas”, uma acusação feita recorrentemente contra ativistas na China.

Shanghai Prosecution released indictment, seeking conviction of Zhang Zhan for "picking quarrels instigating trouble" & a 4-5 years jail sentence. Zhang reported on #COVID19 in #Wuhan independently while the Chinese govt censored info & sealed the city. https://t.co/5v9LjSQZlw pic.twitter.com/LJmiiIwVok

— CHRD人权捍卫者 (@CHRDnet) November 16, 2020