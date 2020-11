A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e as suas associadas APED e APCC voltaram esta sexta-feira a pedir ao Governo o aumento do rácio de clientes por loja, vincando que os espaços comerciais são lugares seguros.

Vem a CIP e as suas associadas apelar, mais uma vez, ao Governo para alterar o rácio do número de pessoas em loja para 10 pessoas por 100 metros quadrados, à semelhança do que é praticado, por exemplo, em Espanha ou na Alemanha. Portugal tem, neste momento, o rácio de pessoas em loja mais baixo da Europa”, lê-se num comunicado conjunto da CIP, Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC).

De acordo com aquelas associações, esta alteração permitiria um “maior tráfego em loja”, sem colocar em causa a segurança, “e com maior possibilidade de terminar com as filas à porta das lojas”.

No documento, a CIP, a APED e a APCC notaram que a ausência de medidas que equilibram a proteção da saúde e a manutenção da economia não permite que as empresas mantenham os níveis de emprego e sustentabilidade.

As três entidades apelaram ainda ao Governo para que não sejam postas em prática mais medidas que “penalizem” o retalho “e as fileiras que este sustenta”.

