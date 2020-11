O Grande Prémio de Portugal de MotoGP arranca esta sexta-feira, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, com a disputa das primeiras duas sessões de treinos livres para as três categorias em disputa, MotoGP, Moto2 e Moto3.

A 14.ª e última prova do campeonato do mundo de velocidade em motociclismo tem no português Miguel Oliveira (KTM) um dos favoritos na luta pela vitória na corrida que se disputa domingo.

Devido ao facto de a pista ser nova para a generalidade dos pilotos, a organização decidiu estender o tempo disponível para os corredores se poderem adaptar melhor ao traçado algarvio.

A primeira sessão decorre das 10:00 às 11:10, enquanto a segunda decorre das 14:00 às 15:10.

Com 13 provas disputadas, Miguel Oliveira ocupa a 10.ª posição do campeonato, com 100 pontos.