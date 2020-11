Uma empresa chinesa usou a imagem de Pablo Iglesias, líder do Podemos e vice-presidente do Governo espanhol, para vender alarmes antirroubo. Num dos produtos que a empresa Kerui distribui através do gigante online Aliexpress é usada uma fotografia de Iglesias retirada de um programa emitido pela Telecinco em junho de 2016.

Uma empresa chinesa que vende alarmes anti-roubo meteu o Pablo Iglesias como modelo do ladrão???? https://t.co/VUFvd6dna1 pic.twitter.com/3BYvPMGldN — Lobo ????‍☠️ (@cryptolobopt) November 19, 2020

O líder do Podemos, agora transformado num anúncio publicitário é visto a entrar numa divisão onde estão algumas crianças sentada à mesa (o político ostenta o look habitual, isto é, calças de ganga gastas, camisa com mangas arregaçadas e rabo de cavalo). A imagem de Iglesias — que já circula nas redes sociais — é usada como marketing para um produto que emite até 32 tipos sons e músicas diferentes em caso de alarme.

Segundo o OK Diário, a imagem em causa diz respeito a um programa emitido a propósito das eleições gerais em Espanha, que aconteceram a 26 de junho de 2016. Naquele dia, o líder do Podemos enfrentou um conjunto de questões colocadas pelas crianças que o esperavam.