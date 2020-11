Um acidente com um pesado de mercadorias está a condicionar esta sexta-feira o trânsito junto a Óbidos, nos dois sentidos. O pesado para transporte de automóveis capotou e algumas viaturas que carregava ficaram espalhadas pela via pública. entretanto retiradas do local.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, não há feridos a registar.

O acidente ocorreu ao quilómetro 75 da A8, no sentido Norte-Sul.

Na sua fase inicial, estiveram 200 operacionais no terreno. Estiveram envolvidas equipas dos bombeiros de Óbidos, Caldas da Rainha e Bombarral.