“Eras tu de certeza”, canção inaugural do novo e homónimo disco de Lourenço Crespo, é uma espécie de encontro casual, aquela interceção meio fugidia, talvez até em lados diferentes da mesma rua, onde se costuma perguntar pelo trabalho e pelo concerto da última quinta-feira. Onde também pode haver espaço para dizer que no outro dia vimos aquele a quem agora nos dirigimos, mas que ele não reparou — “eras tu de certeza tavas com um cão bué querido uma miúda ao ombro aquelas malas de campismo enormes tás a ver?”.

Assim se abre a porta de um disco que nunca perderá um certo humor atual e urbano, mas que depressa explica que vai mais longe e mais fundo, que é um abanão melancólico e enternecedor — em “Pelo pêlo”, canta-se “saquei do meu dom para a tristeza”, enquanto o suporte musical pede manta e sofá ou uma viagem de barco introspetiva. Lourenço Crespo é um dos fundadores da Cafetra, começou nisto da música por volta dos 12/13 anos, a tocar com o amigo de infância João Dória (guitarrista de Passos em Volta e de Putas Bêbadas, dois projetos da editora lisboeta) e com Maria Reis (sua prima, membro das Pega Monstro e autora de composições em nome próprio). Na escola secundária, conheceu o trio — Leonardo Bindilatti, Hugo Cortez e Francisco Correia — com quem viria a formar os Kimo Ameba, outra das formações do catálogo da Cafetra.

Partilha, com Maria Reis, os 100 Leio (que em 2013 gravaram, com produção de B Fachada, Gang$tar), é meia parte dos Iguanas (que se completa com Leonardo Bindilatti), toca teclados para Éme e para a namorada Sallim (bem como baixo e guitarra) — pelo menos assim o fez nos últimos discos de cada um. Isto tudo para dizer que Lourenço Crespo é um dos mais prolíficos membros do coletivo lisboeta e que chega ao segundo disco quatro anos após Nove Canções — um já brilhante edital indie-pop — e depois de um 2018 onde fez arranjos para Domingo à Tarde (2018) de Éme enquanto fazia Lua Cheia, dos Iguanas, e de um 2019 onde trabalhou com Sallim no seu A Ver o que Acontece.

Este disco vem a seguir a isso tudo e, principalmente, vem a seguir ao da Sallim, onde fiz uns arranjos à guitarra, esse e o Domingo à Tarde foram-me dando ideias para o que o meu disco podia ser. E depois fui dizer ao B Fechada que queria fazer o disco com ele”, explica.

O autor do perfeito e recente Rapazes e Raposas — que tem sido um apoio imprescindível para vários projetos da Cafetra, como mentor, como quem sugere o caminho — tem uma enorme importância neste Lourenço Crespo, o disco. Para já, porque se no primeiro disco Lourenço foi para Lagos com Maria Reis e Leonardo Bindilatti e gravou tudo durante três dias, desta vez esteve um mês na casa de B Fachada, isto é, com mais tempo, a deixar maturar as coisas e os sons, para perceber se era de facto por ali ou nem por isso.

[ouça aqui o novo álbum de Lourenço Crespo, através do Bandcamp:]