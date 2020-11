Afinal, só há 68 surtos de Covid-19 ativos em escolas. Os 477 surtos a que o Secretário de Estado da Saúde se referiu na conferência de imprensa dizem respeito não são só a escolas, como afirmou, mas ao país inteiro. O Ministério da Saúde veio “clarificar” as declarações de Lacerda Sales num comunicado enviado ao final da tarde.

O Secretário de Estado da Saúde tinha dito na conferência de imprensa desta sexta-feira que havia, neste momento, 477 surtos ativos nas escolas, dispersos pelas diferentes regiões do país: o Norte com 58, Centro com 72, Lisboa e Vale do Tejo com 291, Alentejo com 29 e Algarve com 27. No entanto, os 477 surtos dizem respeito ao país no seu global.

O Ministério da Saúde esclarece, por isso, que os surtos nas creches, escolas, universidade, no setor público e privado, são 68: três no Norte, 11 no Centro, 50 em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Alentejo e dois no Algarve.