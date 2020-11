A farmacêutica Pfizer confirmou esta sexta-feira que hoje mesmo irá pedir autorização ao regulador norte-americano para usar a sua vacina contra a Covid-19. É um passo marcante que, depois, será seguido de um período em que o regulador Food & Drug Administration (FDA) irá avaliar os dados obtidos nos ensaios clínicos para determinar se a vacina é segura e eficaz para que possa ser distribuída a milhões de pessoas.

Não é claro quanto tempo essa fase irá demorar mas, diz o The Washington Post, é expectável que seja um processo muito rápido, potencialmente sendo concluído já nas próximas semanas, de forma a que a distribuição possa começar já na segunda metade de dezembro.

Segundo notícia da Reuters, que também surgiu esta sexta-feira, a União Europeia vai pagar 10 mil milhões de dólares (8,4 mil milhões de euros) pelos milhões de doses das vacinas produzidas pela Pfizer-BioNTech e a CureVac. Foi fonte europeia, conhecedora do processo, que transmitiu essa informação à Reuters. Cada dose da vacina da Pfizer/BioNTech custará 15,50 euros e cada dose das vacinas da CureVac vão custar 10 euros (um desconto dado à UE em relação preço-base de 12 euros)

A última fase de testes da vacina que está a ser desenvolvida pela Pfizer mostrou que a sua eficácia em prevenir a infeção pela novo coronavírus, mesmo nos idosos, é agora de 95%, mais do que os 90% anunciados há cerca de uma semana. O ensaio da Pfizer e da BioNTech incluiu quase 44.000 voluntários, metade dos quais receberam a vacina e a outra uma injeção de placebo ou de água salgada. Os investigadores esperaram depois para ver quantos pacientes, em cada um desses grupos, desenvolveram o Covid-19.

Os últimos dados apurados mostram que de 170 casos de infeção pelo novo coronavírus entre os voluntários que participaram no estudo, 162 infeções ocorreram em pessoas que receberam placebo, ou apenas injeções de solução salina, enquanto oito casos ocorreram em participantes que receberam a vacina real. O que resultou numa eficácia de 95%. “A eficácia foi consistente nos dados demográficos de idade, raça e etnia. A eficácia observada em adultos com mais de 65 anos foi de mais de 94%”, lê-se num comunicado assinado pela Pfizer e pelo seu parceiro alemão BioNTech, citado pela CNN. Neste momento, a Pfizer está preparada para submeter a vacina à aprovação da FDA e a “outras agências reguladoras do mundo”.

Se a FDA autorizar a vacina de duas doses, a Pfizer diz que poderá ter 50 milhões de doses disponíveis até o final do ano e até 1,3 mil milhões até o final do ano que vem, segundo o The New York Times.