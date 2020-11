Vinte e sete refugiados sírios provenientes da Turquia chegaram na quinta-feira a Portugal ao abrigo do Programa Voluntário de Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), indicou esta sexta-feira o Governo.

Num comunicado conjunto, os gabinetes da ministra de Estado e da Presidência e do ministro da Administração Interna referem que os 27 cidadãos beneficiários do estatuto de refugiado são quatro famílias de nacionalidade síria, que foram acolhidas no Porto, Gondomar, Vila Viçosa e Miranda do Corvo.

Segundo o Governo, no âmbito do Programa Voluntário de Reinstalação do ACNUR e da Comissão Europeia chegaram, até ao momento, a Portugal 507 pessoas, 228 dos quais provenientes de campos de refugiados do Egito e 279 da Turquia.

Os ministérios tutelados pela Mariana Vieira da Silva e Eduardo Cabrita sublinham que o acolhimento e a integração das pessoas refugiadas têm sido “uma prioridade do Governo, num esforço contínuo que envolve o Estado central e autarquias locais, bem como entidades públicas e privadas, e que tem sido reconhecido pela ONU, pela Organização Internacional das Migrações, pela União Europeia e pelo Conselho da Europa”.