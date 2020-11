A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) quer vender um imóvel localizado na Estrada Exterior da Circunvalação, na Maia, no distrito do Porto, por pelo menos cinco milhões euros.

De acordo com um anúncio publicado esta sexta-feira na imprensa, o prazo para a apresentação de propostas termina no dia 04 de dezembro.

A STCP reserva-se no direito de não efetuar a adjudicação a nenhuma proposta, sem ter que o justificar e sem que os concorrentes possam apresentar uma reclamação ou exigir indemnização”, acrescenta no anúncio.

Contactada pela Lusa, a STCP respondeu que a colocação de ativos no mercado “é uma prática recorrente” da empresa e que a mesma não tem “por hábito prestar informações adicionais ao que consta no anúncio público”.

A STCP assegura o transporte coletivo público rodoviário na Área Metropolitana do Porto, em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes, nomeadamente Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia.