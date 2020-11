Gil Vicente e Portimonense, os últimos classificados da I Liga, são as primeiras equipas do escalão principal a entrar em ação na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, esta sexta-feira, ao visitarem adversários do Campeonato de Portugal.

Às 14:30, o Gil Vicente, 17.º e penúltimo colocado da I Liga, joga em casa do Oleiros, terceiro na Série E do Campeonato de Portugal, e a partir das 21:00 o ‘lanterna-vermelha’ Portimonense viaja até ao centro do país, para defrontar a União de Leiria, nona na mesma série.

Pelo meio, às 17:30, o Feirense, da II Liga, recebe o Amora, do Campeonato do Portugal.

O FC Porto, detentor do título, entra em campo no sábado, com a visita ao terreno do Fabril do Barreiro, do Campeonato de Portugal, enquanto no mesmo dia o Benfica, recordista de títulos na prova, com 26 troféus, atua no campo do Paredes, igualmente do terceiro escalão.

O Sporting só joga na segunda-feira, com uma viagem muito curta para defrontar o Sacavenense, também do Campeonato de Portugal.

A terceira eliminatória só fica encerrada em 03 de dezembro, com uma reedição da final de 1989/90, entre o Estrela da Amadora, agora no terceiro escalão, e o Farense, da I Liga, num jogo que terminou com a vitória dos amadorenses, no desempate por grandes penalidades.

Programa da terceira eliminatória:

Sexta-feira, 20 nov:

Oleiros (CP) – Gil Vicente (I), 14:30

Feirense (II) – Amora (CP), 17:30

União de Leiria (CP) – Portimonense (I), 21:00

Sábado, 21 nov:

Oriental Dragon (CP) – Leixões (II), 11:00

Oriental (CP) – Famalicão (I), 11:15

Montalegre (CP) – Académico de Viseu (II), 14:00

Fabril do Barreiro (CP) – FC Porto (I), 14:30

Marinhense (CP) – Cova da Piedade (II), 15:00

Arouca (II) – Vitória de Guimarães (I), 16:30

Trofense (CP) – Sporting de Braga (I), 19:30

Paredes (CP) – Benfica (I), 21:15

Domingo, 22 nov:

Anadia (CP) – Pinhalnovense (CP), 11:00

Torreense (CP) – Alverca (CP), 11:00

Felgueiras 1932 (CP) – Tondela (I), 11:00

Limianos (CP) – Fontinhas (CP) , 11:00

Fafe (CP) – Vilar Perdizes (D), 11:00

Sporting de Espinho (CP) – Gondomar (CP), 11:00

Vilaverdense (CP) — Olímpico do Montijo (CP), 11:00

Beira-Mar (CP) – Santa Clara (I), 14:30

Merelinense (CP) – Moreirense (I), 14:30

Estoril Praia (II) – Lusitano de Évora (CP), 15:00

Vilafranquense (II) – Sanjoanense (CP), 15:00

Monção (D) – Rio Ave (I), 15:00

Oliveirense (II) – Paços Ferreira (I), 17:15

Vizela (II) – Boavista (I), 20:00

Segunda-feira, 23 nov:

Salgueiros (CP) – Sporting da Covilhã (II), 11:00

Penafiel (II) – Marítimo (I), 14:00

Real Massamá (CP) – Belenenses SAD (I), 16.45

Académica (II) – Varzim (II), 19:30

Sacavenense (CP) – Sporting (I), 21:15

Quarta-feira, 25 nov:

Casa Pia (II) – Nacional (I), 10:00

Quinta-feira, 03 dez:

Estrela da Amadora (CP) – Farense (I), 14:30