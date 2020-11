(Em atualização)

Várias pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio num centro comercial em Wauwatosa, no estado norte-americano de Wisconsin. O presidente da cidade, Dennis McBride, disse em um comunicado que o suspeito se encontra em fuga, escreve a Associated Press.

De acordo com a CBS, pelo menos três pessoas foram vistas a ser levadas de ambulância. Dennis McBride já confirmou que há várias vítimas, mas garante que nenhuma delas corre perigo de vida. O tiroteio ocorreu pouco antes das 15h00 locais e pelo menos 75 polícia encontram-se no local, avança ainda o presidente em comunicado.

Law enforcement still arriving at Mayfair Mall to join what is already a very large police presence pic.twitter.com/WqHXGZunZN

