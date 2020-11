Há mais quatro casos ativos de Covid-19 no IPO do Porto. Depois de na sexta-feira o hospital ter confirmado que foi identificado um surto de Covid-19 no piso 8 de internamento (Cirurgia), a mesma instituição esclarece que os resultados das análises (conhecidos após esse anúncio) detetaram infeção em mais três doentes e um profissional, elevando para oito doentes e três profissionais o número de infetados.

O IPO do Porto confirma ainda que o primeiro doente que apresentou sintomas na passada quinta-feira, era um doente com doença oncológica avançada e que sofreu diversas complicações graves no pós-operatório, “na sequência das quais veio a falecer”.

Quanto aos doentes infetados, o IPO explica que se encontram “em processo de transferência para hospitais da sua área de residência, conforme a indicação por parte das normas da Direção-Geral da Saúde”, explica ao Observador.

Segundo o IPO do Porto, o grupo de doentes infetados com o novo coroanvírus encontra-se em isolamento “com todas as medidas de segurança necessárias”, estando já a decorrer os procedimentos de transferência de doentes para unidades hospitalares da área de residência, onde serão acompanhados até reunirem de novo condições para continuar o seu tratamento.

“Está também em curso a averiguação dos potenciais elos de ligação entre os casos detetados, de forma a identificar a origem deste surto”, adianta o conselho de administração, reforçando que “foram tomadas todas as medidas adequadas para garantir a segurança de doentes e de profissionais de saúde”.