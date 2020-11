Em atualização

Jorge Fonseca conquistou este sábado a medalha de bronze na categoria de -100kg do Campeonato da Europa de judo, que se está a realizar em Praga. O judoca português, que no ano passado se sagrou campeão mundial, venceu no combate decisivo o georgiano Varlam Liparteliani, naquela que foi a segunda de três medalhas de Portugal nesta edição dos Europeus depois da prata de Telma Monteiro na quinta-feira, na categoria de -57kg, e antes de Rochele Nunes assegurar também a terceira posição em -78kg, após derrotar a bósnia Larisa Ceric.

O judoca do Sporting, segundo do ranking mundial de -100kg apenas atrás do chinês Guham Cho, começou por derrotar o Grigori Minaskin, da Estónia (23.º do mundo), e Marko Kumric, da Croácia (33.º), perdendo de seguida no combate de apuramento para as meias-finais com Zelym Kotsoiev, do Azerbaijão (12.º). Caído nas repescagens, Fonseca ultrapassou por ippon o turco Mert Sismanlar (40.º) e assegurou a medalha de bronze frente ao georgiano Varlam Liparteliani, quinto do mundo, no golden point, após 6.23 minutos de combate.

Já a luso-brasileira do Benfica, atual 11.ª classificada do ranking mundial (e da corrida aos lugares de apuramento para os Jogos Olímpicos), começou por perder com a ucraniana Yelyzaveta Kalalina (13.ª do mundo) no acesso às meias, vencendo depois a sérvia Milica Zabic (35.ª) e a bósnia Larisa Ceric (8.ª), ambas por ippon.