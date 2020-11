Mulheres na faixa dos 20 e dos 40 anos morreram com Covid-19

O boletim diário da DGS indica, também, que foi ainda maior do que na véspera a percentagem de novos casos que estão na zona norte do país: foram quase 64% só nessa região, isto é, 4.070 novos casos no norte, face ao total de 6.472.

A estes juntam-se 1.534 novos casos em Lisboa e Vale do Tejo, cerca de 24%, mais 656 casos no centro, 97 no Alentejo e 57 no Algarve. Nos Açores foram detetados mais 48 e na Madeira 10.

Quanto aos óbitos, há hoje um equilíbrio entre os 24 do norte e 23 de Lisboa e Vale do Tejo, a que acrescem 9 óbitos no centro, cinco no Alentejo e 1 no Algarve.