Durante o mês de Outubro, os holandeses adquiriram 2789 unidades do VW ID.3, enquanto os noruegueses compraram 2475, o que colocou este eléctrico da Volkswagen na liderança do ranking dos veículos mais vendidos na Noruega, à frente do Toyota RAV4, que transaccionou 706 unidades.

Se considerarmos a venda de eléctricos na Noruega, depois das 2475 unidades do ID.3, surge na segunda posição do ranking o Nissan Leaf (579), seguido do Hyundai Kawai (520), Audi e-tron (513), BMW i3 (373), Polestar 2 (352), Mercedes EQC (332), Renault Zoe (119) e o Tesla Model 3 (apenas 74).

Esta quebra de vendas da Tesla, em alguns meses do ano, deve-se ao ritmo a que chegam os barcos à Europa, com a marca norte-americana a não dispor de veículos suficientes para exportar a partir dos EUA. Isto será parcialmente atenuado em breve, com a chegada dos Model 3 Standard Range Plus fabricados na China, mas só será ultrapassado definitivamente quando a Gigafactory de Berlim começar a laborar, em 2021.

No acumulado do ano, na Noruega, o líder continua a ser o Audi e-tron, com 8203 veículos vendidos, com o ID.3 a ocupar já a 2ª posição (4465), seguido do Kawai (4304), Leaf (3972), Model 3 (3271), EQC (2755), i3 (2257), Zoe (2140) e Polestar 2 (1805).