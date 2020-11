A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois homens suspeitos de tráfico de estupefacientes na cidade do Funchal numa operação em que foram apreendidas mais de 2.700 doses de droga, foi neste sábado anunciado. Em comunicado, o Comando da Polícia de Segurança Pública na Madeira informa que os detidos têm 18 e 29 anos.

“As detenções ocorreram na sequência do cumprimento de mandados de busca domiciliária, emitidos pela autoridade judiciária competente após solicitação da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial do Funchal, na zona da Levada dos Moinhos – Funchal”, refere o comunicado.

Foi possível apreender 2.511 doses individuais de haxixe, 40 doses individuais de ‘ecstasy’, 223 doses individuais de cocaína, 11,68 gramas de liamba, 1.165 euros em numerário, uma arma de alarme, 144 munições de salva e outros objetos conotados com a prática deste tipo de crime.

Os cidadãos em causa foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, apresentações periódicas e ainda proibição de frequência de locais conotados com o tráfico de estupefacientes.