A PSP realizou nas últimas semanas mais de 440 ações de sensibilização sobre prevenção e segurança rodoviária em 278 escolas do país que envolveram 9.589 alunos e 130 professores e assistentes operacionais, anunciou a instituição.

As ações de sensibilização à população escolar, do ensino pré-escolar, 1º e 3º ciclos e ensino secundário, foram dedicadas às “consequências da sinistralidade rodoviária e necessidade e importância de adoção de comportamentos de segurança nas estradas portuguesas, por parte de todos: peões, condutores e passageiros”, adianta a PSP em comunicado.

Segundo a polícia, estas ações foram desenvolvidas “com maior intensidade” entre 09 e 20 de novembro e decorreram em Portugal Continental, nos Açores e na Madeira, envolvendo 336 agentes, que concretizaram 443 ações de sensibilização grupais, envolvendo 9.589 alunos e 130 professores e assistentes operacionais de 278 estabelecimentos de ensino.

“Estes resultados complementam o contínuo empenhamento de informação e sensibilização da PSP sobre prevenção e segurança rodoviária, como o comprovam as 14.802 ações de sensibilização, que contaram com 386.251 alunos, professores, assistentes operacionais e pais, realizadas nos anteriores sete anos letivos”, sublinha a PSP no comunicado.

A Polícia de Segurança Pública associou estas ações às celebrações do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, comemorado no dia 15 de novembro e dedicado à memória dos “muitos milhões de pessoas falecidas ou feridas em desastres de viação em todo o mundo”.

Presta ainda homenagem às equipas de emergência, à polícia e aos profissionais médicos que diariamente lidam com as consequências traumáticas da sinistralidade.

“Com estas ações acreditamos estar a formar melhores cidadãos que, no futuro, como peões, condutores ou passageiros, contribuirão ativamente para a redução da sinistralidade rodoviária”, adianta a PSP.

Diz ainda estar disponível ao longo de todo o ano letivo para continuar a realizar ações de sensibilização sobre esta temática, adaptadas às especificidades da situação atual de combate à pandemia da doença covid-19, podendo para o efeito ser contactadas localmente as Equipas do Programa Escola Segura ou ser solicitado o seu agendamento através do e-mail escolasegura@psp.pt.