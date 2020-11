O Real Madrid voltou este sábado a ‘tropeçar’ na Liga espanhola de futebol, desta vez com um empate no terreno do Villarreal (1-1), e poderá terminar a 10.ª jornada ainda mais longe da liderança.

No Estadio de la Cerámica, os campeões espanhóis até começaram bem a partida, com o avançado dominicano Mariano Díaz a dar vantagem aos ‘merengues’ logo aos dois minutos, mas o Villarreal chegou à igualdade na segunda parte, aos 76, através de uma grande penalidade convertida por Gerard Moreno.

Depois da goleada sofrida frente ao Valência (4-1), o Real Madrid somou o segundo encontro sem vencer no campeonato e segue no quarto lugar, com 17 pontos, podendo terminar a ronda a seis pontos do primeiro lugar, caso a Real Sociedad, que lidera, vença no domingo no campo do Cádiz.

Por seu lado, o Villarreal subiu ao segundo lugar da competição, com 19 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Levante, com o defesa português Rúben Vezo a titular, empatou na receção ao Elche (1-1).

Ainda hoje, o Sevilha recebe o Celta de Vigo (17:30) e o Atlético Madrid, de João Félix, recebe o FC Barcelona (20:00), de Francisco Trincão, no jogo grande da ronda.