Taremi, o aluno aplicado que ficou em casa a estudar e teve 20 no teste (a crónica do Fabril-FC Porto)

“É a antiga CUF”, terão respondido muitos adeptos de futebol, do FC Porto ou de qualquer outro clube, quando ouviram o que o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal tinha ditado. A antiga CUF, agora Fabril do Barreiro, era o adversário dos dragões na primeira fase em que os clubes da Primeira Liga entram na prova rainha do futebol português — ou seja, a antiga CUF era o adversário do atual detentor do título.

Mas a verdade é que, se hoje em dia a diferença entre o campeão nacional e o clube do Campeonato de Portugal é abismal, nem sempre foi assim. E é o histórico dos confrontos entre os dois que revela isso mesmo — tal como Sérgio Conceição fez questão de destacar na antevisão da eliminatória. O Fabril levava 11 vitórias, o FC Porto registava 12; este sábado, a balança podia tombar definitivamente para o lado dos dragões.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Fabril-FC Porto, 0-2 Terceira eliminatória da Taça de Portugal Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro Árbitro: João Bento (AF Santarém) Fabril: Marreiros, Nuno Longo, Leo Soares, Rony (João Carmo, 86′), Jairo, Reginaldo (Emerson, 86′), Diogo Palma, Nuno Sá, Daniel Oliveira (Gonçalo Paulino, 86′), Adjeil, Ivan Reis (Edson Castro, 57′) Suplentes não utilizados: Daniel Júnior, Alexandre Barbas, João Araújo Treinador: João Miguel Parreira FC Porto: Diogo Costa, Carraça, Loum, Sarr, Manafá, Felipe Anderson (Sérgio Oliveira, 61′), Romário Baró, Otávio (Corona, 61′), Nakajima (Luis Díaz, 61′), Toni Martínez (Fábio Vieira, 80′), Taremi (Evanilson, 80′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Diogo Leite Treinador: Sérgio Conceição Golos: Toni Martínez (45+1′), Taremi (51′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Rony (70′), a Emerson (89′)

Mais do que isso, uma das linhas temporais mais importantes das últimas décadas do FC Porto está umbilicamente ligada ao clube do Barreiro. Para além de a estreia de Teófilo Cubillas, o histórico jogador peruano, ter acontecido contra o Fabril, também o brilhante percurso de Fernando Gomes começou contra a equipa da Margem Sul do Tejo. Foi contra a antiga CUF que o avançado português marcou os dois primeiros dos 355 golos que apontou pelo FC Porto e que acabariam por lhe garantir duas Botas de Ouro. Na altura, com apenas 17 anos e lançado pelo treinador brasileiro Aymoré Moreira, Gomes marcou os dois golos que garantiram a vitória dos dragões na primeira jornada da época 1974/75.

Este sábado, as duas equipas voltavam a encontrar-se. O Fabril recebia o FC Porto no Barreiro depois de ter eliminado o Rabo Peixe e o V. Sernache nas duas eliminatórias anteriores; o FC Porto visitava o Fabril depois da interrupção para os compromissos das seleções, vindo de duas vitórias seguidas e com espaço para alguma rotação no onze. Assim, Sérgio Conceição oferecia a estreia a Carraça, reforço contratado ao Boavista no verão que ainda não tinha cumprido qualquer minuto, e ainda dava a primeira titularidade a Taremi, o avançado iraniano que nem sequer foi à seleção e ficou no Olival na última semana para acelerar o processo de adaptação à equipa e ao treinador. O guarda-redes Diogo Costa, Loum, Felipe Anderson, Romário Baró, Nakajima e Toni Martínez também eram opções iniciais, com Sérgio Oliveira, Corona e Luis Díaz a ficarem no banco. Marchesín, Mbemba, Zaidu, Uribe e Marega, por sua vez, nem sequer apareciam na ficha de jogo. Ou seja, pela primeira vez esta época, o FC Porto atuava com dois avançados destacados em conjunto.

⌚️5' GDF 0-0 FCP ????????Carraça faz a estreia pelo ????FC Porto, é o 29.º jogador utilizado por ????????Sérgio Conceição em 2020/21 ⚠️Do plantel atual dos dragões, apenas ????????Cláudio Ramos e ????????Ivan Marcano (lesionado) ainda não jogaram esta temporada pic.twitter.com/72yqMb6reo — playmakerstats (@playmaker_PT) November 21, 2020

45 anos depois da última visita do FC Porto ao mítico Estádio do Lavradio, em 1975, Otávio tinha também ele um dia importante e era o capitão de equipa. Já o Fabril atuava com algumas baixas devido aos casos positivos de Covid-19 que surgiram no plantel nos últimos dias. De forma natural, os dragões agarraram no jogo desde o começo e criaram a primeira oportunidade logo nos instantes iniciais: Taremi, depois de um cruzamento de Manafá a partir da esquerda, cabeceou ao lado da baliza de Marreiros (2′). Toni Martínez assumiu depois o papel de principal desequilibrador no ataque da equipa de Sérgio Conceição, com dois remates que levaram perigo à baliza adversária — um por cima (11′), o outro para defesa do guarda-redes (16′) –, mas o domínio azul e branco só durou 20 minutos, pelo menos de forma mais persistente.

O Fabril, que atuava com cinco defesas e ia conseguindo bloquear as investidas do FC Porto, começou a libertar-se da pressão mais asfixiante do adversário e a dar mostras de querer chegar mais perto da baliza de Diogo Costa. O único lance de maior perigo junto da grande área dos dragões foi um remate muito enrolado de Nuno Sá (30′) mas a verdade é que a equipa do Barreiro conseguiu obrigar o FC Porto a recuar, motivou uma quebra e ritmo e intensidade nos dragões e estava a equilibrar o jogo. Quando a equipa de arbitragem anunciou apenas um minuto de descontos na primeira parte, parecia certo que o Fabril ia conseguir levar o nulo para o balneário.

Toni Martínez, porém, tinha ideias diferentes. O Fabril até beneficiou de um pontapé de canto nesse último fôlego mas o FC Porto, com uma transição rápida, acabou por chegar à vantagem: a bola foi parar a Otávio, na sequência de um lance de insistência, e o brasileiro cruzou para a grande área a partir da direita. Martínez, totalmente sozinho e ajudado por um central adversário, que o colocou em jogo, desenhou um remate acrobático perfeito que deixou Marreiros pregado ao chão e abriu o marcador (45+1′). O avançado espanhol estreava-se assim a marcar pelo FC Porto, depois de ter sido contratado ao Famalicão no verão, e acabava por facilitar desde logo um jogo que até podia complicar-se para a equipa de Sérgio Conceição na segunda parte.

⌚️Intervalo: GDF 0-1 FCP ????????Toni Martínez estreia-se a marcar no ????FC Porto e nesta temporada (4J). ⚠️Há dois anos que um espanhol não marcava na ????????Taça de Portugal: ????????Adrian López vs ◼️Vila Real (poker⚽️⚽️⚽️⚽️) pic.twitter.com/HpeIkwjx0V — playmakerstats (@playmaker_PT) November 21, 2020

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Fabril-FC Porto:]