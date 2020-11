Fiel à vencedora equação de estilo clássico, elegante e sofisticado — da cabeça à ponta dos pés, (passando pelas meias encarnadas) — destacou-se como estratega do made in Italy, foi protagonista indiscutível do desenvolvimento da moda italiana, responsável pelo lançamento da Semana de Moda naquele país, e um campeão imbatível do street style. Afastado da vida pública milanesa e internacional há bastante tempo, o estado de saúde de Beppe Modenese era já frágil, tendo acabado por morrer este sábado, na sua casa de Milão, a poucos dias de completar 91 anos.

“Beppe Modenese contribuiu como ninguém para o nascimento do sistema da moda italiana e liderou, com visionária habilidade e inestimável espírito pragmático a construção de um sistema, a afirmação de Milão como a capital da moda e apoio aos novos talentos. Era justamente apelidado de Primeiro-Ministro da Moda Italiana e definiu os contornos de um sistema único no mundo”, salientou a Câmara de Moda italiana na nota de despedida partilhada nas redes sociais.

Nascido em Alba, na região do Piemonte, em 26 de novembro de 1929, onde deverá ser enterrado, junto dos irmãos, Modenese estreou-se neste universo nos anos 50, começando a trabalhar com Giovanni Battista Giorgini, com quem organizou desfiles e eventos para a promoção do setor, como o incontornável evento na Sala Branca do Palazzo Pitti, em 1952, que contou com os designers Roberto Capucci, Vincenzo Ferdinandi, Emilio Pucci, Giovannelli-Sciarra, entre outros. No ano seguinte, participou das iniciativas que dariam origem à União Italiana de Alta Moda, a semente da futura Câmara Nacional de Moda Italiana, que haveria de presidir por muitos anos.

A década de 60 foi marcada pela relação com o setor da cosmética. Na pele de relações públicas, associou-se a rostos e marcas como Esteé Lauder e Coco Chanel, assinando a curadoria de um desfile em Moscovo para a histórica maison francesa.

Foi já no final dos anos 70 que esteve envolvido no design de um centro de moda em Milão, na organização de grandes eventos internacionais e no primeiro calendário oficial de desfiles, a 3 de outubro de 1979, reunindo 19 nomes concentrados em 3 dias, como Prada, Dolce e Gabbana, Gucci, ou Romeo Gigli.

Vencedor de inúmeros prémios ao longo da carreira, Modenese receberia em 1985 a honra de Cavaleiro do Presidente do Conselho de Ministros.