As redes sociais não perdoam quando a aceitação de determinado produto não é unânime e há quem não o aprecie. Um dos mais recentes exemplos chega-nos da BMW, cujos fãs não reagiram bem à revelação do novo iX, o SUV eléctrico que apenas passará à produção no final de 2021.

OK, Boomer. And what’s your reason not to change?

Quando o iX foi mostrado, surgiram reacções negativas, com destaque para quem escreveu “Go back to make BMWs”, numa crítica ao aspecto do modelo. A BMW começou por responder aos comentários negativos com o post “Ok Boomer. And what’s your reason not to change?” Sucede que “Ok Boomer” é uma frase vulgar nos comentários nas redes sociais e não muito agradável para pessoas mais velhas.

No matter what age you are, we hear you. We are sorry, it wasn’t our intention to insult anyone with meme slang.

The way into the new world of mobility is bumpy, but we hope you join us on the journey.

— BMW (@BMW) November 18, 2020