Covid-19. Número de internados dá o maior salto da semana: mais 126 doentes nos hospitais

Aumentou este domingo em 126, para 3.151, o número de doentes internados em Portugal com Covid-19, o “salto” mais expressivo da semana e que eleva para um novo máximo que é acompanhado, também, de um recorde no número de doentes em cuidados intensivos (mais seis para 491) . Não fosse este “salto” esta poderia ter sido a primeira semana em vários meses em que havia uma descida no número de internados (de domingo a domingo), mas embora pareça estar a desacelerar, a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) continua a subir.

Este é um dos destaques do boletim diário divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), que apontou para uma descida no número de infeções confirmadas – que não é incomum nos dias de fim de semana: nas 24 horas até à meia-noite deste domingo, foram diagnosticados 4.788 novos casos (uma redução de cerca de um quarto, em comparação com as quase 6.500 da véspera).

Apesar desta redução diária, este registo entrou diretamente para o top 15 dos dias com maior número de novos casos confirmados nesta pandemia – aliás, só quando se chega ao 15º pior dia no registo de novos casos é que se encontra um dia que não pertence a este mês de novembro: trata-se do dia… 30 de outubro. Isto inclui o dia 4 de novembro, em que houve um ajuste dos números para adicionar infeções que não tinham sido reportadas na altura certa, anteriormente, que fez a contagem diária saltar para os 7.497 novos casos.