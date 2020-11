Em atualização

A certa altura, nos comentários internacionais do Grande Prémio de Portugal, surgiu uma comparação que mostra bem o desempenho de Miguel Oliveira em Portimão: “Foi uma vitória à Marc Márquez”. Que é como quem diz, foi uma vitória “sem espinhas”, de domínio completo, num fim de semana perfeito com pole position, triunfo na corrida e volta mais rápida para o português. E também por isso foi mais fácil não só acompanhar a corrida mas preparar as reações ao dia histórico do piloto nacional, que encheu de orgulho as mais altas figuras do País, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao primeiro-ministro, António Costa.

“Está de parabéns Miguel Oliveira pela sua extraordinária vitória de hoje, em Portimão, em Portugal. Estão de parabéns os portugueses por este momento de alegria no meio de tantos meses de sacrifício e de sofrimento. O desporto português, desta vez no motociclismo, demonstra ser do melhor do mundo. O Presidente da República agradece ao nosso campeão nesta prova tão simbólica o contributo que deu e dá para o reforço da vontade de triunfar em tantos outros domínios da vida nacional”, destacou Marcelo Rebelo de Sousa pouco depois do final da prova, numa nota que foi publicada no site da presidência.

“Parabéns ao Miguel Oliveira, que venceu hoje o Grande Prémio de Portugal. Uma grande prova e um orgulho para o desporto português no regresso do MotoGP ao nosso país”, destacou no Twitter o primeiro-ministro, António Costa. “Miguel Oliveira!!!!!! Que orgulho termos um motociclista português com este talento! Recordista do Autódromo Internacional do Algarve e vencedor do Grande Prémio de Portugal”, escreveu na mesma rede social João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto.

No entanto, nem tudo foram rosas neste caminho até ao triunfo, como o próprio Hervé Poncharal, chefe da Tech3, assumiu em declarações à SportTV após a vitória. “Estamos muito felizes pela vitória mas também por termos dado ao Miguel a possibilidade de vencer aqui. Sei que era muito importante para ele. Foi um fim de semana perfeito: um tempo fantástico, o circuito, a vitória, a pole position, o recorde da pista. Não podíamos ter pedido mais. A única coisa que me deixa triste é o Miguel ir para outra equipa mas foi muito bom… Como foi o dia? Agora sinto-me bem mas desde esta manhã foi tudo muito tenso. Durante a corrida praticamente não consegui falar nem fazer nada. Quando lideras uma prova de princípio a fim é muito difícil. Foram quase 25 voltas sem respirar!”, referiu o responsável que mostrou bem a ligação próxima ao português no abraço entre ambos após o triunfo.