São 213, sairam 13 e entraram 37. Veja aqui se o seu concelho está (ou saiu) da lista com mais restrições

Nos concelhos de risco muito elevado e extremamente elevado, isto é, com mais de 480 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, continua a existir a proibição de circulação na via pública e é obrigatório o encerramento de estabelecimentos comerciais entre as 13 horas e as 5 horas aos fins de semana. Adicionalmente, nas vésperas dos próximos feriados, a 30 de novembro e a 7 de dezembro, os estabelecimentos comerciais terão de encerrar a partir das 15 horas.

Nos concelhos de risco elevado, isto é, com mais de 240 novos casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mantém-se a proibição de circulação na via pública das 23 horas às 5 horas e ações de fiscalização (muito rigorosas, segundo o primeiro-ministro) do cumprimento de teletrabalho obrigatório, sendo que os estabelecimentos comerciais fecham às 22 horas e os restaurantes e equipamentos culturais às 22h30.

Há menos 15 nomes a figurar na lista que corresponde aos concelhos em risco elevado. Alguns exemplos são Fornos de Algodres, Beja ou Sousel.