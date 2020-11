Os líderes do G20, reunidos numa cimeira virtual organizada pela Arábia Saudita, declararam este domingo o seu apoio incondicional à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020.

Como um símbolo da resiliência da humanidade e unidade global na superação da covid-19, elogiamos a determinação do Japão em sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 no próximo ano”, referiram os chefes de Estado e de Governo das 20 nações mais ricas do mundo na declaração final.