A vacina de Oxford demonstrou ter uma eficácia de 70% no ensaio clínico alargado a que foi sujeita. Esta é, notou a BBC, por um lado, uma boa notícia – porque é uma eficácia, ainda assim, elevada – mas acaba por ser também uma má notícia porque as vacinas desenvolvidas pela Pfizer e pela Moderna terão índices de eficácia superiores, na casa dos 90%.

Por outro lado, a vacina de Oxford – que tem a farmacêutica AstraZeneca como parceira – tem outras vantagens: é mais barata e mais fácil de armazenar, exigindo uma logística menos complicada para distribuir por todo o mundo, se isso vier a acontecer.

Este valor dos 70% de eficácia foi apurado num estudo que envolveu cerca de 20 mil voluntários, metade no Reino Unido e metade no Brasil. Segundo a BBC, que cita os resultados deste ensaio clínico, houve 30 casos de infeção pelo novo coronavírus em pessoas que receberam a vacina e 101 casos em pessoas que estiveram envolvidas no estudo mas receberam um placebo.

Um dado que os cientistas dizem não ter compreendido ainda totalmente é que a eficácia da vacina aumentou para 90% num sub-grupo de voluntários que foram vacinados com apenas meia dose na primeira toma e uma segunda dose dada na quantidade normal. Nas pessoas que foram vacinadas com duas tomas na dose normal houve uma eficácia de 62%, o que, com os 90% em quem tomou meia-dose na primeira toma, faz os 70,4% de eficácia média que está a ser anunciada.