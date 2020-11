Um Boeing 747-400 incendiou-se esta segunda-feira no Aeroporto de Castellón, uma localidade a cerca de 100 quilómetros de Valência. O avião pertencia à British Airways, mas já não realizava voos. As imagens, que rapidamente chegaram às redes sociais, mostram a parte do cockpit em chamas.

Un Boeing 747 de British Airways se ha incendiado mientras estaba estacionado en el aeropuerto de Castellón, España. No hubo heridos. pic.twitter.com/mhCtpODmKp — Conrado Aviación ✈ (@Conradoaviacion) November 23, 2020

O fogo já foi extinto pelos bombeiros do aeroporto e pelos bombeiros de Castellón. Não há feridos a lamentar. Como medida de precaução, todos os aviões foram retirados da pista onde o incêndio deflagrou.

Los bomberos del aeropuerto de Castellón (@CDTairport) y del @SIAB_Castellon trabajan de forma conjunta en la extinción de un incendio en una aeronave. No ha habido que lamentar heridos y el fuego se encuentra ya confinado. pic.twitter.com/KuQtz9BW4O — Aeropuerto de Castellón (@CDTairport) November 23, 2020

Um dos responsáveis dos bombeiros de Castellón admite que o incêndio tenha começado quando os trabalhadores do aeroporto faziam a manutenção e crê que o fogo deflagrou após o corte de um tubo de oxigénio, ao que disse Abel Ibáñez à imprensa local. No entanto, as autoridades aeroportuárias estão ainda a investigar o caso.

O último voo deste avião, com origem em Londres, Heathrow, ocorreu em agosto e tinha como objetivo estacioná-lo permanentemente no aeroporto espanhol.

Também chamada “rainha dos céus”, a companhia aérea britânica terá decidido parar estas aeronaves devido à queda do número dos passageiros, que foi originada pela pandemia de Covid-19.